Изъятие транспорта на нужды ВСУ: кого могут лишить автомобиля

11 апреля украинский парламент принял законопроект №10449 по вопросам мобилизации и прохождения военной службы. В нем содержится статья об изъятии транспортных средств у украинцев с целью передачи их Вооруженным Силам.

В законе говорится, что во время действия военного положения украинцы должны предоставлять свое имущество ВСУ и другим военным формированиям. Что касается транспорта, вопросами изъятия авто будут заниматься местные госадминистрации, устанавливающие объемы и типы транспорта, которые планируют изъять.

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Сам процесс изъятия будет осуществляться через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Службу безопасности Украины и Главное управление разведки.

У кого и какое авто могут удалить

Законопроект предусматривает изъятие автомобилей у граждан, имеющих более одного транспортного средства. Оценка рыночной стоимости будет учитываться для выбора авто, наиболее подходящего для нужд обороны. Однако граждане, у которых есть только один автомобиль, не подпадают под угрозу изъятия.

Законопроект также предусматривает ответственность за уклонение от мобилизации, но нормы по изъятию авто у уклонистов отсутствуют. Вместо этого будет ограничено право пользования автомобилем. В частности, исключение делается для лиц с инвалидностью или, если водительство является их основным источником дохода.

Транспортные средства, изъятые для нужд обороны, не будут отправлены в другие регионы или за пределы Украины. Кроме того, не разрешается передача прав собственности, аренда или использование их в качестве залога. После завершения мобилизации автомобили вернутся владельцам, а возникший ущерб будет компенсирован по решению Кабинета Министров.

Напомним, с мая в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто раньше был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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