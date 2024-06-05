Науковці сушили голову десятиліттями: яку таємницю зберігала найвідоміша з картин Рембрандта

Науковці виявили рідкісну хімічну сполуку, відому як форміат свинцю (II), у знаменитій картині Рембрандта "Нічний дозор". Це перший випадок, коли цю сполуку знайшли в історичній картині, і вона може пролити світло на техніку малювання Рембрандта та історію збереження шедевра.

Дослідження, проведене командою вчених з Університету Антверпена, Європейського дослідницького центру синхротронів (ESRF) та інших інституцій, використовувало різні методи візуалізації для вивчення матеріалів, використаних Рембрандтом у "Нічній варті". Повні результати дослідження були опубліковані в журналі Angewandte Chemie International Edition.

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Аналіз показав, що форміат свинцю був присутній у місцях, де не було свинцевого пігменту, що свідчить про те, що він, ймовірно, був введений у картину за допомогою осушувача на основі свинцю, такого як лляна олія.

Картина ''Нічний дозор''. Джерело: commons.wikimedia.org Картина ''Нічний дозор''. Джерело: commons.wikimedia.org

"Ми вважаємо, що форміати свинцю швидко зникають, тому їх досі не виявляли на картинах старих майстрів", - сказав доктор Віктор Гонсалес, дослідник матеріалів з École normale supérieure Paris-Saclay.

Відкриття форміату свинцю може допомогти вченим краще зрозуміти, як Рембрандт створював свої картини, і як найкраще зберегти їх для майбутніх поколінь.

Дослідження картини. Джерело: onlinelibrary.wiley.com Дослідження картини. Джерело: onlinelibrary.wiley.com

Дослідження картини. Джерело: onlinelibrary.wiley.com Дослідження картини. Джерело: onlinelibrary.wiley.com

"Форміат свинцю дає нам цінні нові підказки про можливе використання Рембрандтом масляної фарби на основі свинцю та потенційний вплив лаків на масляній основі від минулих консерваційних обробок", - сказала професор Катрієн Кеуне, голова наукового відділу Рейксмузеуму.

Дослідники продовжують вивчати походження форматів у "Нічній варті" та те, чи можуть вони також походити від минулих реставраційних процедур.

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