Науковці сушили голову десятиліттями: яку таємницю зберігала найвідоміша з картин Рембрандта
Науковці виявили рідкісну хімічну сполуку, відому як форміат свинцю (II), у знаменитій картині Рембрандта "Нічний дозор". Це перший випадок, коли цю сполуку знайшли в історичній картині, і вона може пролити світло на техніку малювання Рембрандта та історію збереження шедевра.
Дослідження, проведене командою вчених з Університету Антверпена, Європейського дослідницького центру синхротронів (ESRF) та інших інституцій, використовувало різні методи візуалізації для вивчення матеріалів, використаних Рембрандтом у "Нічній варті". Повні результати дослідження були опубліковані в журналі Angewandte Chemie International Edition.
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Аналіз показав, що форміат свинцю був присутній у місцях, де не було свинцевого пігменту, що свідчить про те, що він, ймовірно, був введений у картину за допомогою осушувача на основі свинцю, такого як лляна олія.
"Ми вважаємо, що форміати свинцю швидко зникають, тому їх досі не виявляли на картинах старих майстрів", - сказав доктор Віктор Гонсалес, дослідник матеріалів з École normale supérieure Paris-Saclay.
Відкриття форміату свинцю може допомогти вченим краще зрозуміти, як Рембрандт створював свої картини, і як найкраще зберегти їх для майбутніх поколінь.
"Форміат свинцю дає нам цінні нові підказки про можливе використання Рембрандтом масляної фарби на основі свинцю та потенційний вплив лаків на масляній основі від минулих консерваційних обробок", - сказала професор Катрієн Кеуне, голова наукового відділу Рейксмузеуму.
Дослідники продовжують вивчати походження форматів у "Нічній варті" та те, чи можуть вони також походити від минулих реставраційних процедур.
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