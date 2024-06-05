Ученые ломали голову десятилетиями: какую тайну хранила самая известная из картин Рембрандта
Ученые обнаружили редкое химическое соединение, известное как форма свинца (II), в знаменитой картине Рембрандта "Ночной дозор". Это первый случай, когда это соединение было найдено в исторической картине, и оно может пролить свет на технику рисования Рембрандта и историю сохранения шедевра.
Исследование, проведенное командой ученых из Университета Антверпена, Европейского исследовательского центра синхротронов (ESRF) и других институтов, использовало различные методы визуализации для изучения материалов, использованных Рембрандтом в "Ночной страже". Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition.
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Анализ показал, что формиат свинца присутствовал в местах, где не было свинцового пигмента, что свидетельствует, что он, вероятно, был введен в картину с помощью осушителя на основе свинца, такого как льняное масло.
"Мы считаем, что формиаты свинца быстро исчезают, поэтому их до сих пор не обнаруживали на картинах старых мастеров", — сказал доктор Виктор Гонсалес, исследователь материалов из École normale supérieure Paris-Saclay.
Открытие формиата свинца может помочь ученым лучше понять, как Рембрандт создавал свои картины и как лучше сохранить их для будущих поколений.
"Формиат свинца дает нам ценные новые подсказки о возможном использовании Рембрандтом масляной краски на основе свинца и потенциальном влиянии лаков на масляной основе от прошлых консервационных обработок", — сказала профессор Катриен Кеуне, глава научного отдела Рейксмузеума.
Исследователи продолжают изучать происхождение форматов в "Ночной страже" и то, могут ли они происходить от прошлых реставрационных процедур.
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