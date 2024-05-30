Яке вино пив Ісус з учнями під час Таємної вечері – наукове дослідження

Видатне відкриття професора Пенсільванського університету пролило світло на те, яке вино могло бути вживане під час Таємної вечері Ісусом Христом. За словами доктора Патріка Макговерна, під час Таємної вечері Ісус пив пряне вино з чорного родзинок.

Цей висновок археологам вдалося зробити завдяки знахідці біля Єрусалима, де, ймовірно, відбувалася Таємна вечеря. Там було знайдено банку з написом "вино, виготовлене з чорного родзинок". Це свідчить про те, що винороби того часу використовували виноград, висушений на виноградній лозі або на сонці, щоб створювати солодкі та густі напої, пише The Independent.

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Примітно, що на сусідніх територіях були знайдені банки з написами "копчене вино" і "дуже темне вино". Професор Макговерн зазначає, що в той час у Єрусалимі було заведено пити концентроване вино з багатим смаком. Також можливо, що для ароматизації напою додавали приправи та фрукти – такі як гранати, мандрагори, шафран та кориця, а для збільшення терміну зберігання використовували деревну смолу.

Таким чином, вино, яке пив Ісус, могло нагадувати сучасний глінтвейн, який часто п'ють на Різдво. Проте остаточно підтвердити це поки не вдалося. Доктор Макговерн жартує: "Якщо хтось зможе знайти мені Святий Грааль і відправити до моєї лабораторії, ми можемо проаналізувати його та розповісти".

Нагадаємо, в гробниці "повитухи Ісуса" знайшли нові артефакти.

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