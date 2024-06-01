ТЦК вимагає повернення 17-річних українців з-за кордону: що відомо

Молоді громадяни України, яким виповнилося 17 років і які зараз проживають за межами країни, зобов’язані повернутися на Батьківщину для того, щоб стати на військовий облік. Виконати цю процедуру дистанційно наразі немає можливості.

Інформацію про це розповіла "Судово-юридична газета", посилаючись на дані Міністерства оборони України.

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"На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня", – роз'яснили у Міноборони.

Зазначається, що молоді особи віком 17 років не матимуть можливості актуалізувати свої дані через додаток "Резерв+". Це обмеження виникає через те, що оновлення даних в "Резерв+" доступне тільки для осіб, які вже стоять на військовому обліку, незалежно від їхнього місцезнаходження – всередині країни або за її межами.

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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