ТЦК требует возвращения 17-летних украинцев из-за границы: что известно

Молодые граждане Украины, которым исполнилось 17 лет и которые сейчас проживают за пределами страны, обязаны вернуться на Родину для того, чтобы стать на воинский учет. Выполнить эту процедуру дистанционно пока нет возможности.

Информацию об этом рассказала "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на данные Министерства обороны Украины.

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"На воинский учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и стать на воинский учет. Сейчас это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует", – разъяснили в Минобороны.

Отмечается, что молодые лица в возрасте 17 лет не смогут актуализировать свои данные через приложение "Резерв+". Это ограничение возникает из-за того, что обновление данных в "Резерв+" доступно только для лиц, которые уже стоят на воинском учете, независимо от их местонахождения - внутри страны или за ее пределами.

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