Хто з українців може отримати відстрочку за сімейними обставинами: про що слід знати

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він вніс деякі зміни до правил надання відстрочки від призову на військову службу за сімейними обставинами.

Про це пише enovosty.com. Детальніше про порядок оформлення відстрочки можна дізнатися на сайтах Міністерства оборони України та Урядового порталу.

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Хто має право на відстрочку?

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на відстрочку за сімейними обставинами мають право:

Жінки та чоловіки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років. Це не стосується тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів більше ніж за три місяці.

Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Це стосується випадків, коли другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або коли мати виховує дитину за рішенням суду.

Це стосується випадків, коли другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або коли мати виховує дитину за рішенням суду. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з серйозними захворюваннями. До таких захворювань належать: Тяжкі перинатальні ураження нервової системи Вроджені вади розвитку Рідкісні орфанні захворювання Онкологічні та онкогематологічні захворювання Дитячий церебральний параліч Тяжкі психічні розлади Цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня Тяжкі травми Потреба в трансплантації органів Потреба в паліативній допомозі

До таких захворювань належать:

Жінки та чоловіки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи.

Усиновлювачі, які виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Особи, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною або батьками, які потребують постійного догляду.

Опікуни осіб, визнаних судом недієздатними.

Чоловіки, чиї дружини мають інвалідність I або II групи. В певних випадках право на відстрочку мають також чоловіки, чиї дружини мають інвалідність III групи.

Особи, які мають одного з батьків з інвалідністю I або II групи. Це стосується випадків, коли немає інших осіб, які не є військовозобов'язаними і повинні утримувати цих людей.

Це стосується випадків, коли немає інших осіб, які не є військовозобов'язаними і повинні утримувати цих людей. Члени сім'ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або II групи, які доглядають за нею.

Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який проходить військову службу.

Як оформити відстрочку?

ТЦК перевіряє наявність підстав для відстрочки та оформлює відповідні документи. Це можна зробити за допомогою реєстру "Оберіг", на підставі даних з інших державних реєстрів.

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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