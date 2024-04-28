'Те ж саме АТО': військові пояснили, чому нині не можна заморозити війну (відео)

Війну в Україні не можна завершувати на тих кордонах, які є сьогодні. Зокрема, противника потрібно видавити до кордонів, станом на 1991 рік.

Про це повідомили головний сержант роти Ігор Ігнатенко та механік-водій Сергій Зверєв, які на фронті воюють на Leopard, в інтервʼю Наталі Островській. За словами військових, заморожена війна може спалахнути ще раз через декілька років.

"Хоча б до кордонів 1991 року, щоб їх видавить. Про повну перемогу над Росією… маленька ми держава, але свою територію треба відстоювати. Це я так думаю. Практика показує, що немає іншого вибору", – сказав Сергій Зверєв.

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Він зауважив, що заморожена війна розпочнеться ще раз через декілька років, якщо противника зупинити в тих кордонах, які є сьогодні. Зверєв переконаний, що "розумні люди знають, чим це закінчиться".

"НАТО – це одно діло. А так це буде знов те ж саме АТО. Мине шість-десять років. Та саме Чечня буде, те саме буде в нас", – пояснив він.

Механік-водій переконаний, що для Росії перемирʼя – це накопичення зброї та військової техніки. Тоді як наступний наплив може бути важчим ніж той, що є зараз.

Натомість військовий Ігор Ігнатенко зазначив, що заморожений конфлікт – це нарощування ВПК для ворога. ЗС РФ зроблять висновки з цієї війни, змінять тактику та стратегію.

"І через 5-10 років, я думаю, Київ будуть не за три дні "брати", а за два. Ну, грубо кажучи. Бо це буде ще важча війна. Вони зараз вже вчаться. Вони щось побачили, чомусь навчилися. І вже стають на промислові рейки. Це в умовах війни. А що буде в умовах миру в них?" – наголосив Ігнатенко.

Нагадаємо, вночі 27 квітня російські військові завдали ракетного удару по медичному комплексу в Харкові. У результаті чого поранення отримала людина.

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