'То же АТО': военные объяснили, почему сейчас нельзя заморозить войну (видео)

Войну в Украине нельзя завершать на границах, которые есть сегодня. В частности, противника нужно выдавить до границ, по состоянию на 1991 год.

Об этом сообщили главный сержант роты Игорь Игнатенко и механик-водитель Сергей Зверев, которые на фронте воюют на Leopard, в интервью Наталье Островской. По словам военных, замороженная война может разразиться еще раз через несколько лет.

"Хотя бы до границ 1991 года, чтобы их выдавить. О полной победе над Россией… маленькое мы государство, но свою территорию нужно отстаивать. Это я так думаю. Практика показывает, что нет иного выбора", – сказал Сергей Зверев.

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Он отметил, что замороженная война начнется еще раз через несколько лет, если противника остановить в тех границах, которые есть сегодня. Зверев убежден, что "умные люди знают, чем это закончится".

"НАТО - это одно дело. А так это будет снова то же самое АТО. Пройдет шесть-десять лет. Но именно Чечня будет, то же будет у нас", – пояснил он.

Механик-водитель убежден, что для России перемирие – это накопление оружия и военной техники. В то время как следующий наплыв может быть тяжелее того, что есть сейчас.

Военный Игорь Игнатенко отметил, что замороженный конфликт – это наращивание ВПК для врага. ВС РФ сделают выводы из этой войны, изменят тактику и стратегию.

"И через 5-10 лет, я думаю, Киев будут не через три дня "брать", а через два. Ну, грубо говоря. Потому что это будет еще более тяжелая война. Они сейчас уже учатся. Они что-то увидели, чему-то научились. И уже становятся на промышленные рельсы. А что будет в условиях мира у них? – подчеркнул Игнатенко.

Напомним, ночью 27 апреля российские военные нанесли ракетный удар по медицинскому комплексу в Харькове. В результате чего ранение получил человек.

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