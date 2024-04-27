В ніч проти суботи, 27 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по медичному комплексу в Харкові. Внаслідок обстрілу одна людина отримала легке поранення.

На щастя, ракети впали на землю, а не в будівлю медзакладу. Інакше важко уявити кількість загиблих та постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також: Юрист пояснив, чи мають йти до ТЦК особи, у яких є бронь від мобілізації

Від вибухової хвилі постраждали також інші будівлі: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці події працюють усі відповідні служби.

Обстріл України 27 квітня почався на світанку.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що в Нижньогородській області.

Є дані, що в повітряному просторі вже є ракети Х-47М Кинджал.

Перед цим моніторингові канали повідомляли про активність тактичної авіації, зокрема Су-34, Су-35, в акваторії Азовського моря та пуски ракет Х-59.

Відомо також, що близько четвертої ранку армія РФ здійснила пуски ракет типу Х-101/Х-555/55 з бортів Ту-95МС у районі Каспію та Саратовської області РФ.

Після того прогриміли перші вибухи у Дніпрі.

За попередніми даними, були пуски балістики (по Харківщині) та Калібрів.

Вночі 27 квітня російські війська здійснили черговий масовий обстріл енергетичних об'єктів України. Цього разу атаці зазнали чотири теплоелектростанції ДТЕК.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є постраждалі. Компанія ДТЕК надає їм всю необхідну допомогу.

Обладнання ТЕС серйозно пошкоджено. Енергетики вже розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки.

З початку повномасштабного вторгнення росії теплоелектростанції ДТЕК зазнали обстрілів понад 170 разів.

Незважаючи на постійні атаки, енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб відновити енергопостачання та мінімізувати наслідки ворожих обстрілів.

Ціллю окупантів під час обстрілу 27 квітня, імовірно, була енергетична інфраструктура та логістика.

Нагадаємо, від 23 квітня припинено надання консульських послуг чоловікам призовного віку з України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!