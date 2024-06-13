Вартість газу в Україні у червні: який тариф очікувати в платіжках

У червні споживачі в Україні сплачуватимуть за використання газу, дотримуючись раніше встановлених тарифів. Компанії-постачальники прийняли рішення не переглядати ціни на паливо. Таким чином, стандартна вартість за кубічний метр газу залишиться на рівні 7,96 гривень.

Згідно з інформацією, опублікованою "ГазПравда", збільшення цін на газ для населення не відбудеться, як це було і в попередні два роки. Газопостачальні компанії утрималися від змін у своїх щорічних тарифних планах. Залежно від конкретного постачальника ціна за кубометр може варіюватися в межах від 7,70 до 9,99 гривень.

Тарифи на газ. Джерело: Газправда Тарифи на газ. Джерело: Газправда

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Очікується, що встановлені тарифи залишаться незмінними як мінімум до завершення квітня 2025 року. Тим часом двоє менших постачальників енергії (Еру Людям та Галнафтогаз) на своїх офіційних сайтах вказали, що фіксована ціна буде діяти до серпня 2024 року.

"Еру Людям" – 7,70

"Енерджі Трейд Груп" – 7,799

"Нафтогаз Україна" – 7,96

"Тернопільоблгаз Збут" – 7,96

"Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98

"Полтавагаз Збут" – 7,99

"Галнафтогаз" – 7,99

"Львівенергозбут" – 8,20

"Київські енергетичні послуги" – 8,46

"Дніпровські енергетичні послуги" – 8,46

"Асканія Енерджі" – 9,95

"Ритейл Сервіс" – 9,99

Зазначимо, що Нафтогаз України на даний момент є основним постачальником газу для більшості побутових споживачів України (98%, або приблизно 12 мільйонів домогосподарств). Вартість газу, яка становить 7,96 гривень за кубічний метр, буде діяти до кінця квітня 2025 року.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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