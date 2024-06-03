Сили Оборони на території Курської області рф розгромили колону з 18 вантажівок окупантів (відео)

На території Курської області росії в Суджанському районі сталося масштабне знищення військової техніки окупантів. За 2,5 км від українського кордону було ліквідовано колону з 18 вантажівок зс рф.

Відео ліквідації з'явилося у соцмережах. Бійці Сил оборони України працювали по ворожій техніці FPV-дронами.

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Це була робота бійців з 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

"ЗСУ розгромили колону з 18 вантажівок зсрф FPV-дронами. Колона проходила Суджанським районом Курської області, за 2,5 км від українського кордону. У результаті атаки попередньо близько 12 одиниць техніки було знищено дронами 53-ї ОМБр та 103-ї ОБрТрО", – йдеться у повідомленні.

Аналітики з DeepState зазначають, що ліквідація відбулася на схід від Свердликово Курської області (координати тут).

Кадр з відео дрона, який зафіксував колону. Джерело: Скриншот Кадр з відео дрона, який зафіксував колону. Джерело: Скриншот

"На жаль, важкої техніки не було, але зупинка колони вантажівок з о/с в 3-х кілометрах від кордону була фатальною помилкою, якою з радістю скористалися бійці Сил Оборони", – додали у DeepState.

росіяни вже ниють з приводу ліквідації колони своєї техніки. Джерело: Скриншот росіяни вже ниють з приводу ліквідації колони своєї техніки. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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