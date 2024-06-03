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Война в Украине

Силы Обороны на территории Курской области рф разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов (видео)

Былим Елена

Силы Обороны на территории Курской области рф разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов (видео)
Взрыв в Курской области рф. Источник: Скриншот с видео

На территории Курской области россии в Суджанском районе произошло масштабное уничтожение военной техники оккупантов. В 2,5 км от украинской границы была ликвидирована колонна из 18 грузовиков из России.

Видео ликвидации появилось в соцсетях. Бойцы Сил обороны Украины работали по вражеской технике FPV-дронами.

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Это была работа бойцов из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

"ВСУ разгромили колонну из 18 грузовиков вс рф FPV-дронами. Колонна проходила Суджанским районом Курской области, в 2,5 км от украинской границы. В результате атаки предварительно около 12 единиц техники было уничтожено дронами 53-й ОМБр и 103-й ОБрТрО", – говорится в сообщении.

Аналитики из DeepState отмечают, что ликвидация произошла восточнее Свердликово Курской области (координаты здесь).

Силы Обороны на территории Курской области рф разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов (видео)
Кадр из видео дрона, зафиксировавшего колонну. Источник: Скриншот

"К сожалению, тяжелой техники не было, но остановка колонны грузовиков с л/с в 3-х километрах от границы была фатальной ошибкой, которой с радостью воспользовались бойцы Сил Обороны", – добавили в DeepState.

Силы Обороны на территории Курской области рф разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов (видео)
россияне уже ноют по поводу ликвидации колонны своей техники. Источник: Скриншот

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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