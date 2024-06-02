Екіпаж Bradley атакував два ворожих БТР-82 разом з піхотою (пекельне відео)

На одному з напрямків фронту бійці 47 окремої механізованої бригади знищили два ворожих бронетранспортери. БТР-82 було ліквідовано разом з російською піхотою.

Оператори дронів зафіксували, як дві бронемашини окупантів перевозять піхоту на поле бою.

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"Ворожа техніка з десантом висувалася в зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади. Оперативно екіпаж "Тихого" виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись сприятливих умов, а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата "Бушмастер" зупинила техніку та ліквідувала російських терористів", – розповіли бійці 47 ОМБр.

Філігранна та професійна робота воїнів 2 механізованого батальйону 47 ОМБр. Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою", – йдеться в описі під відео.

Знищення двох БТР росіян. Джерело: Скриншот з відео 47 ОМБр

Знищення двох БТР росіян. Джерело: Скриншот з відео 47 ОМБр

Знищення двох БТР росіян. Джерело: Скриншот з відео 47 ОМБр

Знищення двох БТР росіян. Джерело: Скриншот з відео 47 ОМБр

Знищення двох БТР росіян. Джерело: Скриншот з відео 47 ОМБр

Знищення двох БТР росіян. Джерело: Скриншот з відео 47 ОМБр

Знищення двох БТР росіян. Джерело: Скриншот з відео 47 ОМБр

Нагадаємо, 30 травня ГУР в Криму пошкодило два російські катери типу КС-701 "Тунець" і два втопило.

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