русский
Війна в Україні

Сили оборони атакували ракетами JDAM скупчення ворога на Донеччині та Запоріжжі (відео)

Билім Олена

Сили оборони атакували ракетами JDAM скупчення ворога на Донеччині та Запоріжжі (відео)
Ракетний удар по скупченню ворога

Сили оборони здійснили удари ракетами JDAM по місцях зосередження особового складу російських військ у Запорізькій та Донецькій області.

Як повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, по ворожому скупченню було завдано двох авіаударів. Ракети досягли цілей.

Вас також зацікавить: "Дуже великий снарядний голод": в НГУ розповіли про проблеми в армії (відео)

"Відстежуємо та б’ємо. Завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено. Окупанти не сховаються", – прокоментував Сирський та показав відео ураження особового складу ворога.

Додамо, що Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це ракети далекого радіусу дії з GPS-наведенням. Боєприпаси виготовлені компанією Boeing. Вони здатні бити по цілях на відстані 72 км.

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що війська Сил оборони України продовжують активні дії на фронті, відстоюючи стратегічні позиції та завдаючи ворогові значних втрат.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в Україні