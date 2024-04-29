Силы обороны атаковали ракетами JDAM скопление врага в Донецкой и Запорожской областях (видео)

Силы обороны нанесли удары ракетами JDAM по местам сосредоточения личного состава российских войск в Запорожской и Донецкой области.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский, по враждебному скоплению были нанесены два авиаудара. Ракеты достигли целей.

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"Отслеживаем и бьем. Нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника на Донетчине и в Запорожской области. Цели поражены. Оккупанты не скроются", — прокомментировал Сырский и показал видео поражения личного состава врага.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – это ракеты дальнего радиуса действия с GPS-наведением. Боеприпасы изготовлены компанией Boeing. Они способны бить по целям на расстоянии 72 км.

Напомним, 28 апреля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что войска Сил обороны Украины продолжают активные действия на фронте, отстаивая стратегические позиции и нанося врагу значительные потери.

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