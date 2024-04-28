'Дуже великий снарядний голод': в НГУ розповіли про проблеми в армії (відео)

Відсутність боєприпасів до зброї перешкоджає результативній роботі українських військових на фронті. За словами бійця 12-ї бригади Нацгвардії з позивним "Ніко", снарядів може не вистачати або їх видають лише на певні цілі.

Про це він повідомив в інтервʼю для ТСН. "Ніко" зауважив, що є ситуації, коли є зброя, але немає снарядів, також може бути навпаки.

Він розповів, що спілкувався з побратимом, який перебуває в розрахунку з артилерії та був на командному пункті на Лимані. Той зазначив, що снаряди можуть давати під певну зброю, зокрема, десять снарядів та десять цілей. Проте бійці розуміють, що з першого пострілу можуть не вразити ціль, а тому не використовують ці боєприпаси. Але застосовують їх для того, аби прикрити хлопців у піхоті.

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"Іноді виходить ось так. Бо в нас дійсно дуже великий снарядний голод. І буває таке, що Франція поставила нам якісь там гармати. Але гармати є, а снарядів до них немає, або навпаки. Нам їх поставили, а ми їх не можемо використовувати", — сказав "Ніко".

Крім цього, він розповів, що проходив навчання у Великій Британії, а після повернення ще певний час перебував на території навчального центру. Туди привезли мобілізованих, які ніколи не тримали зброю в руках.

"Ми займалися з ними по програмі, по якій самі займалися в Британії. Але поки не приїхав один дядько зі штабу і не сказав: ось книжка, і треба займатися тільки по книжці, і воювати треба теж по книжці", – пояснив він та наголосив, що військові в Британії проходили навчання не по книжці, адже там була розроблена індивідуальна програма для виконання бойових задач в Україні.

"Ніко" заявив, що в деяких бригадах та підрозділах в ЗСУ є совковщина, що в результаті звʼязує руки військових.

"У деяких ситуаціях ми можемо імпровізувати, додавати своє, рухатися так, як ми вважаємо потрібним", – додав він.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні.

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