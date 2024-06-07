З 8 червня в Україні тестуватимуть нові графіки відключення світла: що відомо

В Україні з суботи, 8 червня, запровадять новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла. Таким чином влада планує забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

Про це повідомив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області", – вказав він.

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За словами першого заступника глави Міненерго, у зв'язку з цим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт.

"За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин", – зазначив Власенко.

Нагадаємо, що з 24 лютого енергосистема України зазнала численних атак з боку Росії. Внаслідок цих атак значні пошкодження отримали теплові та гідроелектростанції, що призвело до дефіциту електроенергії. Енергетики вживають заходів для стабілізації ситуації, але закликають українців ощадливо споживати електроенергію, адже повне відновлення енергосистеми може зайняти тривалий час.

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