Графіки відключень світла стануть 'приємнішими': що сталося

Ситуація в українській енергосистемі може дещо покращитися найближчими тижнями. Зокрема, влада запланувала запустити додатковий блок однієї з атомних електростанцій.

Як повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, у ніч з 8 на 9 червня буде запущено додатковий блок однієї з українських АЕС.

"Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі", – сказав він.

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За прогнозами, це призведе до збільшення потужності в енергосистемі та полегшить дотримання лімітів споживання електроенергії для областей. Однак Кудрицький зазначає, що це покращення буде тимчасовим.

Вже у липні, коли навантаження на енергосистему зросте через спеку, можливі повернення до графіків відключень.

Нагадаємо, що з 24 лютого енергосистема України зазнала численних атак з боку Росії. Внаслідок цих атак значні пошкодження отримали теплові та гідроелектростанції, що призвело до дефіциту електроенергії. Енергетики вживають заходів для стабілізації ситуації, але закликають українців ощадливо споживати електроенергію, адже повне відновлення енергосистеми може зайняти тривалий час.

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