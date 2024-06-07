Ракети для ППО та боєприпаси: що потрапило до пакета допомоги від США на $225 млн
Президент США Джо Байден У Франції оголосив про новий пакет допомоги для України на 225 мільйонів доларів. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським.
До пакета допомоги, зокрема, увійдуть БТРи, гаубиці й ракети для ППО. Повний перелік опублікували на сайті Пентагону.
У пакеті присутні ракети для ЗРК Hawk, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), 155-мм гаубиці та артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
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Окрім цього США нададуть:
- 81-мм мінометні системи;
- бронетранспортери M113;
- причепи для перевезення важкої техніки;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривні боєприпаси;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Як повідомила CNN, під час оголошення нового пакету допомоги Україні Байден перепросив у Зеленського за затримку ухвалення відповідного законопроєкту.
"Я перепрошую за ті тижні, коли ми не знали, що буде прийнято, з погляду фінансування, тому що у нас були проблеми з ухваленням законопроєкту, в якому були гроші від деяких з наших дуже консервативних членів, які його затримували, але ми це зробили", – зазначив президент США.
Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт щодо допомоги Україні. Вартість цього пакета становить 60 мільярдів доларів.
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