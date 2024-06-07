Ракети для ППО та боєприпаси: що потрапило до пакета допомоги від США на $225 млн

Президент США Джо Байден У Франції оголосив про новий пакет допомоги для України на 225 мільйонів доларів. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським.

До пакета допомоги, зокрема, увійдуть БТРи, гаубиці й ракети для ППО. Повний перелік опублікували на сайті Пентагону.

У пакеті присутні ракети для ЗРК Hawk, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), 155-мм гаубиці та артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Читайте також: У США сказали, чи був пакет допомоги на 60 млрд для України останнім

Окрім цього США нададуть:

81-мм мінометні системи;

бронетранспортери M113;

причепи для перевезення важкої техніки;

прибережні та річкові патрульні катери;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

підривні боєприпаси;

прилади нічного бачення;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Як повідомила CNN, під час оголошення нового пакету допомоги Україні Байден перепросив у Зеленського за затримку ухвалення відповідного законопроєкту.

"Я перепрошую за ті тижні, коли ми не знали, що буде прийнято, з погляду фінансування, тому що у нас були проблеми з ухваленням законопроєкту, в якому були гроші від деяких з наших дуже консервативних членів, які його затримували, але ми це зробили", – зазначив президент США.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт щодо допомоги Україні. Вартість цього пакета становить 60 мільярдів доларів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!