Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу для України: що далі

Сенат США ввечері 23 квітня схвалив законопроєкт, який передбачає фінансову підтримку України на суму понад 60 мільярдів доларів. За законодавчу пропозицію проголосували 79 сенаторів, ще 17 висловилися проти.

Цю інформацію було оголошено під час прямої трансляція засідання Сенату. Законопроєкт також передбачає фінансування для Ізраїлю та Тайваню. Наступним кроком є підписання цього документа президентом США Джо Байденом.

Читайте також: Як швидко фронт відчує допомогу від США в Україні

В офіційному повідомленні з Вашингтона зазначено, що Байден має намір без зволікань затвердити законопроєкт, щоб "розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня".

"Я хочу подякувати лідеру Шумеру, лідеру Макконнеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт. Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", – висловився лідер США.

Очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!