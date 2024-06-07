Природний чи природній: як не помилитися

В українській мові часто виникають сумніви щодо вживання певних слів, адже мова постійно розвивається і збагачується.

Сьогодні мова йде про прикметник "природний" та його похідний прислівник "природньо". Інтернет рясніє прикладами вживання цих слів, але чи завжди вони правильні, пояснили у каналі Correctarium.

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Згідно з сучасними нормами української літературної мови, правильним є вживання форм "природний" (твердо) та "природно".

Ось кілька прикладів правильного вживання:

природний газ

природний добір

природний блиск

поводитися природно

Важливо зазначити, що форма "природній" також можлива, але лише в давальному або місцевому відмінках жіночого роду однини.

Наприклад:

на природній основі

у природній зоні

Отже, вживаючи слова "природний" та "природньо", пам'ятайте про ці прості правила:

"природний" (твердо) - у всіх відмінках, крім давального та місцевого жіночого роду однини

"природній" (м'яко) - лише в давальному та місцевому жіночого роду однини

"природно" - завжди твердо.

Дотримуючись цих правил, ви будете говорити та писати українською мовою правильно та елегантно.

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