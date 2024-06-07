'Природний' или 'природній': как не ошибиться в украинском языке

В украинском языке часто возникают сомнения в употреблении определенных слов, ведь речь постоянно развивается и обогащается.

Сегодня речь идет о прилагательном "природний" и его производном наречии "природньо". Интернет изобилует примерами употребления этих слов, но всегда ли они верны, объяснили в канале Correctarium.

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Согласно современным нормам украинского литературного языка, правильным является употребление форм "природний" (твердо) и "природно".

Вот несколько примеров правильного употребления:

природний газ

природний добір

природний блиск

поводитися природно

Важно отметить, что форма "природній" также возможна, но только в дательном или местном падеже женского рода единственного числа.

К примеру:

на природній основі

у природній зоні

Итак, употребляя слова "природний" и "природньо", помните об этих простых правилах:

"природний" (твердо) - во всех падежах, кроме дающего и местного женского рода единственного

"природній" (мягко) - только в дательном и местном женском роде единственного числа

"природно" – всегда твердо.

Следуя этим правилам, вы будете говорить и писать на украинском языке правильно и элегантно.

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