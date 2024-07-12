Підвищення пенсій у липні: у кого збільшаться виплати майже на тисячу гривень

Пенсійні виплати українців зростають завдяки перерахункам та індексаціям. До того ж збільшенню пенсійних виплат сприяє нарахування додаткових надбавок.

Літні люди, у яких погіршився стан здоров'я, мають можливість отримати спеціальну доплату до отримуваних виплат. Для цього необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України з відповідною заявою. Про це пише 24 канал.

Кандидат на отримання цієї надбавки повинен відповідати наступним критеріям:

бути старше 80 років;

отримувати пенсію за віком;

проживати на самоті;

мати потребу в догляді сторонніх осіб (соціальних працівників).

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Зверніть увагу! Ця надбавка становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На цей час це дорівнює 944 гривням.

Які ще надбавки доступні українцям

Літні українці віком від 70 років можуть отримати надбавку за віком. Це можливо, якщо їх щомісячна пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

Ця надбавка поступово зростає, наразі її розміри наступні:

пенсіонери від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень;

пенсіонери від 75 до 79 років отримують 456 гривень;

пенсіонери, яким 80 років і більше, отримують 570 гривень.

Зверніть увагу! Надбавка за віком додається до пенсії автоматично. Тобто звертатися до Пенсійного фонду для її отримання не потрібно.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, у яких ситуаціях Пенсійний фонд має право скоротити виплати на 20%.

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