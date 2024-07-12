Повышение пенсий в июле: у кого увеличатся выплаты почти на тысячу гривен

Пенсионные выплаты украинцев растут благодаря перерасчетам и индексациям. К тому же увеличению пенсионных выплат способствует начисление дополнительных надбавок.

Пожилые люди, у которых ухудшилось состояние здоровья, имеют возможность получить специальную доплату к получаемым выплатам. Для этого необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением. Об этом пишет 24 канал.

Кандидат на получение этой надбавки должен соответствовать следующим критериям:

быть старше 80 лет;

получать пенсию по возрасту;

проживать в одиночестве;

нуждаться в уходе посторонних лиц (социальных работников).

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Обратите внимание! Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время это равно 944 гривнам.

Какие еще надбавки доступны украинцам

Пожилые украинцы в возрасте от 70 лет могут получить надбавку по возрасту. Это возможно, если их ежемесячная пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Эта надбавка постепенно растет, сейчас ее размеры следующие:

пенсионеры от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен;

пенсионеры от 75 до 79 лет получают 456 гривен;

пенсионеры, которым 80 лет и старше, получают 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту прибавляется к пенсии автоматически. То есть обращаться в Пенсионный фонд для ее получения не нужно.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, в каких ситуациях Пенсионный фонд имеет право сократить выплаты на 20%.

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