Нові вимоги до стажу: хто у 2025 році не зможе вийти на пенсію

До 2028 року в Україні щорічно підвищуватимуться вимоги до страхового стажу на один рік. Це стосується виходу на пенсію у віці 60 або 63 років.

Таким чином, щоб вийти на заслужений відпочинок у 2025 році у 60 років, необхідно буде мати щонайменше 32 роки стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно буде 22 роки стажу. Про це пише 24 канал.

Як змінюватимуться вимоги до стажу для 60-річних до 2028 року

у 2025 році – не менше 32 років;

у 2026 році – не менше 33 років;

у 2027 році – не менше 34 років;

з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

Вимоги до стажу для 63-річних громадян

у 2025 році – від 22 до 32 років;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

Варто зауважити, що для українців вимоги для виходу на пенсію у 65 років залишаються незмінними – 15 років стажу.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, у яких ситуаціях Пенсійний фонд має право скоротити виплати на 20%.

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