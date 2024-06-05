Чи вплине зростання тарифу за світло на розмір субсидії

Зростання тарифів на комунальні послуги викликало у багатьох українців занепокоєння щодо збільшення витрат на житлово-комунальні послуги. Проте уряд запевнив, що має достатньо ресурсів для підтримки громадян, які потребують допомоги. Про це пише 24 tv.ua

Чи буде збільшено розмір субсидій?

Так, субсидії буде автоматично перераховано для сімей, які вже їх отримують, з урахуванням зростання тарифів. Це означає, що вам не потрібно самостійно звертатися за перерахунком.

Як я можу оформити субсидію?

Існує два способи оформити субсидію:

Офлайн: Ви можете звернутися до одного з наступних органів:

Управління соціального захисту населення за місцем проживання;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Сервісний центр Пенсійного фонду України.

Онлайн: Ви можете подати заявку на субсидію онлайн через:

Портал електронних послуг держави "Дія";

Веб-сайт Пенсійного фонду України.

Які документи мені потрібні для оформлення субсидії?

Для оформлення субсидії вам знадобляться наступні документи:

Паспорт або ID-карта заявника;

Ідентифікаційний код заявника;

Декларація про доходи та витрати всіх членів домогосподарства за попередній рік;

Довідка про склад сім'ї (за потреби);

Договір оренди житла (якщо ви орендуєте житло).

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