Повлияет ли рост тарифа за свет на размер субсидии

Рост тарифов на коммунальные услуги вызвал у многих украинцев обеспокоенность увеличением расходов на жилищно-коммунальные услуги. Однако правительство заверило, что имеет достаточно ресурсов для поддержки граждан, нуждающихся в помощи. Об этом пишет 24 tv.ua

Будет ли увеличен размер субсидий?

Так, субсидии будут автоматически перечислены для уже получающих их семей с учетом роста тарифов. Это значит, что вам не нужно самостоятельно обращаться за перерасчетом.

Как я могу оформить субсидию?

Существует два способа оформить субсидию:

Офлайн: Вы можете обратиться в один из следующих органов:

Управление социальной защиты населения по месту жительства;

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

Сервисный центр Пенсионного фонда.

Онлайн: Вы можете подать заявку на субсидию онлайн через:

Портал электронных услуг государства "Действие";

Сайт Пенсионного фонда Украины.

Какие документы мне нужны для оформления субсидии?

Для оформления субсидии вам понадобятся следующие документы:

Паспорт или ID-карта заявителя;

Идентификационный код заявителя;

декларация о доходах и расходах всех членов домохозяйства за предыдущий год;

Справка о составе семьи (при необходимости);

Договор аренды жилья (если вы арендуете жилье).

Напомним, мы уже писали, как обеспечить пенсию в Украине тем, кто находится за границей.

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