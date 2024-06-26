Допомога на зиму: хто з українців зможе отримати безкоштовні дрова

В умовах наближення зимового періоду, уряд України активізував заходи щодо забезпечення теплом особливо незахищених верств населення, які проживають у зоні бойових дій. Взаємодія з глобальними союзниками та Українським гуманітарним фондом сприятиме організації постачання дров для опалення. Інтенсивний збір інформації та аналіз потреб допоможуть цілеспрямовано розподілити ресурси серед переміщених осіб, ветеранів, літніх громадян, людей з обмеженими можливостями та інших груп, що потребують підтримки.

Про ці ініціативи повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Під час засідання, яке провела Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, було визначено основні напрямки дій для зимового періоду та обговорено деталі стратегії надання допомоги.

Основний акцент у новинному звіті було зроблено на збір інформації, щоб оцінити потреби громадян у топливній деревині. Серед груп, які найбільше потребують такої підтримки, виявилися:

особи, які переїхали всередині країни;

учасники бойових дій;

літні люди;

люди з обмеженими можливостями;

багатодітні сім'ї;

самотні батьки;

опікунські сім’ї;

безробітні та люди, що живуть у скруті.

Аналіз потреб допоможе визначити обсяги потрібних ресурсів та забезпечити їх раціональний розподіл. Крім того, були розглянуті питання доставки, розподілу та розвантаження дров.

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Ефективність логістичних операцій відіграє вирішальну роль у своєчасному наданні допомоги. Проект буде фінансуватися за допомогою міжнародних донорів та Українського гуманітарного фонду (UHF), який зосереджує кошти на підтримку населення протягом зимового періоду 2024-2025 років.

Після консультацій, військові адміністрації (ОВА) отримають рекомендації для внесення змін у свої плани, що сприятиме більш швидкій та ефективній підготовці до опалювального сезону. Ірина Верещук підкреслила необхідність продовження урядових заходів для створення комфортних умов проживання для вразливих верств населення взимку.

Експерти прогнозують, що наступна зима буде особливо складною, тому підготовка до опалювального сезону має стати пріоритетом. Збір даних про жителів прифронтових зон допоможе в ефективному розподілі ресурсів. Після оцінювання потреб буде встановлено необхідну кількість дров для кожної категорії вразливих осіб, що дозволить задовольнити потреби всіх, хто в них має потребу, та запобігти дефіциту ресурсів.

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