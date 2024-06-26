Помощь на зиму: кто из украинцев сможет получить бесплатные дрова

В условиях приближения зимнего периода правительство Украины активизировало меры по обеспечению теплом особо незащищенных слоев населения, проживающих в зоне боевых действий. Взаимодействие с глобальными союзниками и Украинским гуманитарным фондом будет способствовать организации поставок дров для отопления. Интенсивный сбор информации и анализ потребностей помогут целенаправленно распределить ресурсы среди перемещенных лиц, ветеранов, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями и других нуждающихся в поддержке групп.

Об этих инициативах сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В ходе заседания, которое провела Вицепремьер-министр Ирина Верещук, были определены основные направления действий для зимнего периода и обсуждены детали стратегии оказания помощи.

Основной упор в новостном отчете был сделан на сбор информации, чтобы оценить потребности граждан в топливной древесине. Среди групп, наиболее нуждающихся в такой поддержке, оказались:

лица, переехавшие внутри страны;

участники боевых действий;

пожилые люди;

люди с ограниченными возможностями;

многодетные семьи;

одинокие родители;

попечительские семьи;

безработные и люди, живущие в беде.

Анализ потребностей поможет определить объемы требуемых ресурсов и обеспечить их рациональное распределение. Кроме того, были рассмотрены вопросы доставки, распределения и разгрузки дров.

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Эффективность логистических операций играет решающую роль в своевременном оказании помощи. Проект будет финансироваться с помощью международных доноров и Украинского гуманитарного фонда (UHF), который сосредотачивает средства на поддержку населения в течение зимнего периода 2024-2025 годов.

После консультаций военные администрации (ОВА) получат рекомендации для внесения изменений в свои планы, что будет способствовать более быстрой и эффективной подготовке к отопительному сезону. Ирина Верещук подчеркнула необходимость продления правительственных мер по созданию комфортных условий проживания для уязвимых слоев населения зимой.

Эксперты прогнозируют, что следующая зима будет особенно сложной, поэтому подготовка к отопительному сезону должна стать приоритетом. Сбор данных о жителях прифронтовых зон поможет в эффективном распределении ресурсов. После оценки потребностей будет установлено необходимое количество дров для каждой категории уязвимых лиц, что позволит удовлетворить потребности всех нуждающихся и предотвратить дефицит ресурсов.

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