Прикордонники показали знищення російського танка Т-72 під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники подовжують допомагати військовослужбовцям знищувати техніку російських окупантів. Зокрема, бої тривають на Бахмутському напрямку.

Там прикордонники вночі знищили російський танк Т-72. Відповідне відео оприлюднили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Вночі на Бахмутському напрямку воїни бригади Помста за допомогою безпілотного коптера Вампір знищили ворожий танк", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як дрон завис над танком. На наступних кадрах видно, як оператор розрядив весь боєзапас, щоб не залишити загарбникам надії на відновлення цієї машини.

Точний час та місце знищення російського танка Т-72 не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 30 травня ГУР в Криму пошкодило два російські катери типу КС-701 "Тунець" і два втопило.

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