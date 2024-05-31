Пограничники показали уничтожение российского танка Т-72 под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать технику российских оккупантов. В частности, бои продолжаются на Бахмутском направлении.

Там пограничники ночью уничтожили российский танк Т-72. Соответствующее видео было обнародовано на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Ночью на Бахмутском направлении воины бригады Месть с помощью беспилотного коптера Вампир уничтожили вражеский танк", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как дрон завис над танком. На следующих кадрах видно, как оператор разрядил весь боезапас, чтобы не оставить захватчикам надежды на восстановление этой машины.

Точное время и место уничтожения российского танка Т-72 не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 30 мая ГУР в Крыму повредило два российских катера типа КС-701 "Тунец" и два утопило.

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