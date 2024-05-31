По Землі вдарила шестибальна магнітна буря: як пережити

У п'ятницю, 31 травня, геомагнітне поле Землі перебуває у надмірно активному стані. Почалася магнітна буря червоного рівня небезпечності, сила якої сягнула 6 балів.

За даними сервісу Meteoagent, шестибальна магнітна буря потримається дві доби поспіль. Удари припиняться 2 червня і до 8 числа нових штормів не прогнозується. Попередньо, 9 червня почнеться новий період геомагнітних штормів.

Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі в червні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі в червні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Під час магнітних бур важливо підтримувати організм і допомагати йому адаптуватися до змін в навколишньому середовищі. Ось кілька порад щодо того, що пити і як знизити тиск під час магнітних бур:

Що пити під час магнітних бур:

Вода: вживання достатньої кількості води допомагає зберігати гідратацію та підтримувати нормальний кровообіг.

Трав'яні чаї: чаї з м'яти, ромашки, меліси або липи можуть мати заспокійливий ефект і допомагати знизити стрес.

Напої з імбиром: імбир має протизапальні властивості і може допомогти покращити кровообіг.

Фруктові та овочеві соки: натуральні соки (особливо з апельсина, граната або буряка) містять вітаміни та антиоксиданти, що підтримують імунну систему.

Зелений чай: містить антиоксиданти і може допомогти знизити артеріальний тиск.

Як знизити тиск під час магнітних бур:

Дихальні вправи: глибоке та повільне дихання допомагає розслабитися і знизити артеріальний тиск.

Зменшення кількості солі в раціоні може допомогти знизити артеріальний тиск.

Легка фізична активність, така як ходьба або йога, може допомогти покращити кровообіг і знизити стрес.

Вживання продуктів, багатих на калій (банани, шпинат, авокадо) та магній (горіхи, насіння, темний шоколад), може допомогти підтримати нормальний рівень артеріального тиску.

Медитація, масаж або прийняття теплої ванни можуть допомогти зняти напругу і знизити тиск.

Кофеїн може підвищувати артеріальний тиск, тому варто обмежити його споживання під час магнітних бур.

Якщо ви страждаєте на хронічну гіпертонію або маєте інші серцево-судинні захворювання, обов’язково консультуйтеся з лікарем перед тим, як вносити зміни у свій раціон або режим дня. Лікар може надати рекомендації, що найкраще підходять для вашого стану здоров'я.

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