По Земле ударила шестибалльная магнитная буря: как пережить
В пятницу, 31 мая, геомагнитное поле Земли находится в излишне активном состоянии. Началась магнитная буря красного уровня опасности, сила которой достигла 6 баллов.
По данным сервиса Meteoagent, шестибалльная магнитная буря держится двое суток подряд. Удары прекратятся 2 июня и до 8 числа новых штормов не прогнозируется. 9 июня начнется новый период геомагнитных штормов.
Магнитные бури: календарь
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Во время магнитных бурь важно поддерживать организм и помогать ему адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Вот несколько советов по поводу того, что пить и как снизить давление во время магнитных бурь:
Что пить во время магнитных бурь:
- Вода: потребление достаточного количества воды помогает сохранять гидратацию и поддерживать нормальное кровообращение.
- Травяные чаи: чаи из мяты, ромашки, мелиссы или липы могут иметь успокаивающий эффект и помогать снизить стресс.
- Напитки с имбирем: имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может помочь улучшить кровообращение.
- Фруктовые и овощные соки: натуральные соки (особенно апельсина, граната или свеклы) содержат витамины и антиоксиданты, поддерживающие иммунную систему.
- Зеленый чай: содержит антиоксиданты и может помочь снизить АД.
Как снизить давление во время магнитных бурь:
- Дыхательные упражнения: глубокое и медленное дыхание помогает расслабиться и снизить АД.
- Уменьшение количества соли в рационе может помочь снизить АД.
- Легкая физическая активность, как ходьба или йога, может помочь улучшить кровообращение и снизить стресс.
- Употребление продуктов, богатых калием (бананы, шпинат, авокадо) и магний (орехи, семена, темный шоколад) может помочь поддержать нормальный уровень артериального давления.
- Медитация, массаж или прием теплой ванны могут помочь снять напряжение и снизить давление.
- Кофеин может повышать АД, поэтому следует ограничить его потребление во время магнитных бурь.
Если вы страдаете хронической гипертонией или имеете другие сердечно-сосудистые заболевания, обязательно консультируйтесь с врачом перед тем, как вносить изменения в свой рацион или режим дня. Врач может предоставить рекомендации, которые лучше всего подходят для вашего состояния здоровья.
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