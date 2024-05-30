Одразу дві надпотужні магнітні бурі вдарять по Землі: як захиститися

Змінився прогноз магнітних бур на кінець травня та початок червня. За оновленими даними, у п'ятницю, 31 травня, на Землі почнеться потужний геомагнітний шторм червоного рівня небезпечності.

Як повідомляється на сайті сервісу Meteoagent, через надто активну поведінку Сонця по Землі вдарить шестибальна буря, яка триватиме дві доби підряд. Такі магнітні бурі негативно впливають на метеозалежних людей та тих, у кого є хронічні захворювання.

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Чи є сьогодні магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Як люди відчувають магнітні бурі?

Вплив магнітних бур на людей може варіюватися, і не всі відчувають їх однаково. Деякі люди можуть не відчувати жодних симптомів, тоді як інші можуть відчувати широкий спектр симптомів, включаючи:

Головний біль: це найпоширеніший симптом магнітних бур. Біль може бути тупим, пульсуючим або стискаючим, і може супроводжуватися запамороченням або нудотою.

Втома: магнітні бурі можуть викликати відчуття втоми та млявості.

Проблеми зі сном.

Дратівливість та перепади настрою.

Біль у м'язах та суглобах.

Проблеми з травленням

Важливо зазначити, що не існує наукових доказів того, що магнітні бурі спричинюють ці симптоми. Деякі вчені вважають, що зміни в магнітному полі Землі можуть впливати на хімічний баланс в організмі, що може призвести до цих симптомів. Інші вважають, що це психологічний ефект, і люди, які знають про магнітні бурі, більш схильні до появи у них симптомів.

Як пережити магнітні бурі?

Хоча не існує гарантованого способу запобігти впливу магнітних бур, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб полегшити свої симптоми:

Дотримуйтесь здорового способу життя: це включає здорове харчування, достатню кількість сну та регулярні фізичні вправи.

Уникайте кофеїну та алкоголю: ці речовини можуть погіршити ваші симптоми.

Зменште стрес. Спробуйте техніки релаксації, такі як йога або медитація.

Приймайте безрецептурні знеболюючі.

Якщо у вас сильні симптоми, які не зникають, зверніться до лікаря. Пам'ятайте, що кожен реагує на магнітні бурі по-різному.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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