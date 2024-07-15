Перерахунок пенсій в Україні: хто може отримати на 2000 грн більше

В Україні у 2025 році пропонують збільшити мінімальну пенсію на 229 грн, довівши її до 2590 грн. Максимальна пенсія при цьому зросте на 2200 грн і становитиме 25 900 грн. Цю пропозицію висловив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За інформацією OBOZ.UA, в Україні, за оновленим макропрогнозом Уряду, середня заробітна плата у наступному році перевищить 24,3 тис. грн. З урахуванням інфляції реальна зарплата збільшиться на 8,1%. До 2026 року середня зарплата зросте до майже 28,2 тис. грн, а у 2027 році складе 32,5 тис. грн.

Цей прогноз складено з урахуванням бюджетної декларації, яка передбачає замороження мінімальної зарплати на три роки. Варто зазначити, що це рішення не має підтримки у парламенті, навіть серед представників владної партії, що обирали уряд. Наприклад, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував внести зміни до бюджетної декларації.

Читайте також: Скільки коштує докупити один рік стажу для пенсії

Якщо уряд має намір зафіксувати мінімальну заробітну плату на рівні 8 тисяч гривень протягом трьох років, то Гетманцев запропонував наступний варіант:

у 2025-му мінімалку підняти до 8780 грн;

у 2026-му – до 9650 грн;

у 2027-му – до 10 420 грн.

Разом з тим, мінімальна пенсія буде зростати наступним чином: у наступному році – на 229 гривень та досягне 2590 гривень, у 2026 році – до 2846 гривень, а у 2027 році – до 3074 гривень. Гетманцев пояснив, що враховуючи прогноз щодо інфляції, не підвищуючи соціальних стандартів, їхній реальний розмір зменшиться на понад 30% протягом наступних трьох років.

"Найбільш гостро ця пропозиція вдарить по працівниках бюджетної сфери (зокрема, освіти й медицини), де на сьогодні вже спостерігається пов’язаний з украй низьким рівнем оплати праці значний дефіцит кадрів, який із великою вірогідністю за умови фіксації зарплат на рівні грудня 2024 року тільки посилиться. Замороження соціальних стандартів і гарантій на три роки призведе до поглиблення й так значного розриву в доходах населення", – прокоментував ідею заморозити соцстандарти Гетманцев.

У наступному році очікується, що середня заробітна плата в доларах складе 542, а до 2026 року зросте до 606 доларів. Припускаючи, що гривня не буде девальвуватися згідно з бюджетною декларацією на період з 2026 по 2027 рік, середня заробітна плата може досягти 700 доларів через три роки.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!