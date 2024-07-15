Перерасчет пенсий в Украине: кто может получить на 2000 грн больше

В Украине в 2025 году предлагают увеличить минимальную пенсию на 229 грн., доведя ее до 2590 грн. Максимальная пенсия при этом вырастет на 2200 грн. и будет составлять 25 900 грн. Это предложение высказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По информации OBOZ.UA, в Украине, по обновленному макропрогнозу Правительства, средняя заработная плата в следующем году превысит 24,3 тыс. грн. С учетом инфляции, реальная зарплата увеличится на 8,1%. К 2026 году средняя зарплата вырастет почти до 28,2 тыс. грн, а в 2027 году составит 32,5 тыс. грн.

Этот прогноз составлен с учетом бюджетной декларации, предусматривающей заморозку минимальной зарплаты на три года. Стоит отметить, что это решение не имеет поддержки в парламенте, даже среди избиравших правительство представителей властной партии. К примеру, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев предложил внести изменения в бюджетную декларацию.

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Если правительство намерено зафиксировать минимальную заработную плату на уровне 8 тысяч гривен в течение трех лет, то Гетманцев предложил следующий вариант:

в 2025 минималку поднять до 8780 грн;

в 2026-м – до 9650 грн;

в 2027-м – до 10 420 грн.

Вместе с тем, минимальная пенсия будет расти следующим образом: в следующем году – на 229 гривен и достигнет 2590 гривен, в 2026 году - до 2846 гривен, а в 2027 году – до 3074 гривен. Гетманцев пояснил, что учитывая прогноз по инфляции, не повышая социальных стандартов, их реальный размер уменьшится более чем на 30% в течение следующих трех лет.

"Наиболее остро это предложение ударит по работникам бюджетной сферы (в частности, образования и медицины), где на сегодня уже наблюдается связанный с крайне низким уровнем оплаты труда значительный дефицит кадров, который с большой вероятностью при фиксации зарплат на уровне декабря 2024 года только усилится. Заморозка социальных стандартов и гарантий на три года приведет к углублению и так значительного разрыва в доходах населения", – прокомментировал идею заморозить соцстандарты Гетманцев.

В следующем году ожидается, что средняя заработная плата в долларах составит 542, а к 2026 году вырастет до 606 долларов. Предполагая, что гривна не будет девальвироваться согласно бюджетной декларации на период с 2026 по 2027 год, средняя заработная плата может достичь 700 долларов через три года.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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