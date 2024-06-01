Один бік з водню, інший - з гелію: вчені виявили унікальну 'дволику' зірку (фото)

Астрономи з Каліфорнійського технологічного інституту зробили сенсаційне відкриття - їм вдалося виявити зірку, яка не схожа ні на одну з відомих раніше. Її поверхня не однорідна, а розділена на дві частини: один бік складається переважно з водню, інший - з гелію.

Цю незвичайну зірку, яку вже встигли прозвати Янусом на честь римського бога з двома обличчями, відносять до типу білих карликів. Саме на білого карлика, як вважають вчені, через багато мільярдів років перетвориться наше Сонце. Про це пише bbc.

Однак Янус відрізняється від інших білих карликів тим, що з обох його боків чітко видно два "газові полюси": з одного боку карлик вкритий гелієм, з іншого - воднем.

Також читайте: Як "висяча колона" у храмі Вірабхадра тримається без опори: вчені відкрили таємницю (відео)

"З протилежних боків цього білого карлика фізичні характеристики поверхні абсолютно відрізняються, - пояснює астрофізик Іларія Каяццо, яка очолює групу дослідників. - Коли я показую комусь результати наших вимірів, люди просто не можуть повірити своїм очам".

Вчені вважають, що головною причиною такого очевидного розшарування газу є потужне магнітне поле білого карлика. "Магнітні поля навколо космічних тіл, зазвичай, асиметричні, тобто з одного боку сильніші, ніж з іншого, - пояснює Каяццо. - А це може істотно вплинути на те, як поєднуються одна з одною різні речовини".

"Тож якщо з якогось боку магнітне поле виявляється сильнішим, то й речовини там будуть перемішуватись менше - а отже, накопичуватиметься більше водню", - зазначає науковиця. Янус - це перша відома науці зірка з подібною характеристикою. Вчені сподіваються, що за допомогою нових інструментів їм вдасться знайти інші подібні об'єкти, які допоможуть пролити світло на природу цього дивного явища.

Нагадаємо, вчені виявили, що у Сонячній системі є планети, придатні для життя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!