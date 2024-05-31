Вчені заявили, що у Сонячній системі є планети, придатні для життя

Вчені давно вважали крижані світи на околицях Сонячної системи, такі як карликові планети Еріда та Макемаке, нежилими та занадто холодними для будь-яких форм життя. Проте, нове дослідження, ґрунтуючись на даних телескопа Джеймса Вебба, кидає виклик цьому уявленню.

Вчені виявили на поверхні Еріди та Макемаке ізотопи метану, які могли з'явитися лише внаслідок геотермальної активності. Це свідчить про те, що під крижаною корою цих карликових планет можуть відбуватися геологічні процеси, схожі на кріовулканізм, або ж там може існувати гаряче кам'яне ядро. Про це пише Newsweek.

Існування геотермальної активності робить ймовірним те, що під льодом Еріди та Макемаке можуть ховатися підземні океани рідкої води. Ці океани, як і підземні океани на супутниках Юпітера та Сатурна, можуть бути потенційними місцями для зародження життя.

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"Це відкриття кидає виклик загальноприйнятій думці про склад цих крижаних світів", - говорить професор Ноемі Пінілья-Алонсо з Флоридського космічного інституту. "Це не просто змінює наше розуміння Еріди та Макемаке, але й підкреслює важливу роль ендогенних сил у формуванні об'єктів на околицях Сонячної системи."

Відкриття геотермальної активності на Еріді та Макемаке відкриває нові горизонти для досліджень в галузі астробіології. Вчені планують продовжити вивчення цих карликових планет, щоб краще зрозуміти їх геологічні процеси, потенційну наявність підземних океанів та можливість існування там життя.

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