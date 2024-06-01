Одна сторона из водорода, другая – из гелия: ученые обнаружили уникальную 'двуликую' звезду (фото)

Астрономы из Калифорнийского технологического института совершили сенсационное открытие – им удалось обнаружить звезду, которая не похожа ни на одну из известных ранее. Ее поверхность не однородна, а разделена на две части: одна сторона состоит преимущественно из водорода, другая – из гелия.

Эта необычная звезда, которую уже успели прозвать Янусом в честь римского бога с двумя лицами, относят к типу белых карликов. Именно в белый карлик, как считают ученые, через многие миллиарды лет превратится наше Солнце. Об этом пишет BBC.

Однако Янус отличается от других белых карликов тем, что с обеих его сторон четко видны два "газовых полюса": с одной стороны карлик покрыт гелием, с другой – водородом.

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"С противоположных сторон этого белого карлика физические характеристики поверхности абсолютно отличаются, – объясняет астрофизик Иллария Каяццо, возглавляющая группу исследователей. – Когда я показываю кому-то результаты наших измерений, люди просто не могут поверить своим глазам".

Ученые считают, что главной причиной столь очевидного расслоения газа является мощное магнитное поле белого карлика. "Магнитные поля вокруг космических тел обычно асимметричны, то есть с одной стороны сильнее, чем с другой, - объясняет Каяццо. - А это может существенно повлиять на то, как сочетаются друг с другом различные вещества".

"Итак, если с какой-то стороны магнитное поле оказывается сильнее, то и вещества там будут перемешиваться меньше - а значит, будет накапливаться больше водорода", - отмечает ученая. Янус – это первая известная науке звезда с подобной характеристикой. Учёные надеются, что с помощью новых инструментов им удастся найти другие подобные объекты, которые помогут пролить свет на природу этого удивительного явления.

Напомним, ученые обнаружили, что в Солнечной системе есть планеты, пригодные для жизни.

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