Нова індексація пенсій в Україні: коли уряд планує підвищити виплати

Незважаючи на війну в Україні, влада має намір систематично переглядати розміри соціальних виплат, зокрема для підтримки та стимулювання підвищення пенсій.

Кабмін ухвалив, що процес індексації буде відбуватися щорічно, починаючи з 1 березня. Ця процедура буде проводитися впродовж трьох років, з 2025 по 2027 рік включно. Про це пише 24 канал.

Уряд має намір вжити наступні заходи, крім процесу індексації:

упорядкування системи пенсійних виплат, її реформування та регулювання;

забезпечення виконання рішень, прийнятих судами, включаючи ліквідацію боргів за пенсійними виплатами;

здійснення виплат пенсій жителям тимчасово окупованих територій після їх звільнення.

Крім того, уряд гарантує надання повного та своєчасного фінансування пенсійних виплат, як це передбачено законодавством.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, у кого з українців і на скільки збільшиться розмір пенсії у липні.

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