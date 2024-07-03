Нова індексація пенсій в Україні: коли уряд планує підвищити виплати
Незважаючи на війну в Україні, влада має намір систематично переглядати розміри соціальних виплат, зокрема для підтримки та стимулювання підвищення пенсій.
Кабмін ухвалив, що процес індексації буде відбуватися щорічно, починаючи з 1 березня. Ця процедура буде проводитися впродовж трьох років, з 2025 по 2027 рік включно. Про це пише 24 канал.
Уряд має намір вжити наступні заходи, крім процесу індексації:
- упорядкування системи пенсійних виплат, її реформування та регулювання;
- забезпечення виконання рішень, прийнятих судами, включаючи ліквідацію боргів за пенсійними виплатами;
- здійснення виплат пенсій жителям тимчасово окупованих територій після їх звільнення.
Крім того, уряд гарантує надання повного та своєчасного фінансування пенсійних виплат, як це передбачено законодавством.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, у кого з українців і на скільки збільшиться розмір пенсії у липні.
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