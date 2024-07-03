Новая индексация пенсий в Украине: когда правительство планирует повысить выплаты

Несмотря на войну в Украине, власти намерены систематически пересматривать размеры социальных выплат, в частности, для поддержки и стимулирования повышения пенсий.

Кабмин одобрил, что процесс индексации будет происходить ежегодно, начиная с 1 марта. Эта процедура будет проводиться в течение трех лет, с 2025 по 2027 год включительно. Об этом пишет 24 канал.

Правительство намерено принять следующие меры, кроме процесса индексации:

упорядочение системы пенсионных выплат, ее реформирование и регулирование;

обеспечение выполнения решений, принятых судами, включая ликвидацию долгов по пенсионным выплатам;

осуществление выплат пенсий жителям временно оккупированных территорий после их увольнения.

Кроме того, правительство гарантирует предоставление полного и своевременного финансирования пенсионных выплат, как это предусмотрено законодательством.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, у кого из украинцев и на сколько увеличится размер пенсии в июле.

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