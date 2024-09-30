Неймовірно вишукана та проста у догляді: стрижка, яка цього сезону підкорила всіх модниць

Серед прихильниць цієї зачіски - актриса Лілі Коллінз з серіалу "Емілі в Парижі", модель Гейлі Бібер та акторка Кейт Бланшетт. Анна Вінтур, головна редакторка американського Vogue, залишається вірною бобу протягом усієї кар'єри.

Зірки часто обирають стрижку боб як свій фірмовий стиль. Про це повідомляє видання Lady 24.

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Ця стрижка не втрачає актуальності. Найпоширеніший варіант - класичний прямий боб, що надає образу вишуканості. Європейський боб дозволяє створювати легкі хвилі. Для підтримки форми зачіски рекомендується оновлювати її кожні два місяці, підрізаючи кінчики.

Cтрижка боб. Джерело: Instagram Cтрижка боб. Джерело: Instagram

Боб універсальний - він пасує людям різного віку та типів обличчя. Ця стрижка задає тон всьому образу, легко укладається та поєднується з різноманітними техніками фарбування. Тренд на боб започаткував британський стиліст Відал Сессон. Типова довжина - на рівні підборіддя або трохи нижче.

Існує також подовжений варіант бобу, що сягає плечей. Ця стрижка вдало підкреслює риси обличчя.

Cтрижка боб. Джерело: Instagram Cтрижка боб. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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