Невероятно изысканна и проста в уходе: стрижка, которая в этом сезоне покорила всех модниц

Среди поклонниц этой прически - актриса Лили Коллинз из сериала "Эмили в Париже", модель Гейли Бибер и актриса Кейт Бланшетт. Анна Винтур, главная редактор американского Vogue, остается верной бобу на протяжении всей карьеры.

Звезды часто выбирают стрижку боб как свой фирменный стиль. Об этом сообщает издание Lady 24.

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Эта стрижка не теряет актуальности. Самый распространенный вариант – классический прямой боб, придающий образу изысканности. Европейский боб позволяет создавать лёгкие волны. Для поддержания формы прически рекомендуется обновлять ее каждые два месяца, подрезая кончики.

Стрижка боб. Источник: Instagram

Боб универсален - он подходит людям всех возрастов и типов лица. Эта стрижка задает тон всему образу, легко укладывается и сочетается с различными техниками покраски. Тренд на боб основал британский стилист Видал Сессон. Типичная длина – на уровне подбородка или чуть ниже.

Существует также удлиненный вариант боба, достигающего плеч. Эта стрижка успешно подчеркивает черты лица.

Стрижка боб. Источник: Instagram

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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