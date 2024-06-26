Попри тривалий стаж деякі українці мають малі пенсії: чому так відбувається

Чимало пенсіонерів, які віддали багато років життя трудовій діяльності, часто отримують скромні пенсійні виплати.

Це обумовлено цілим спектром чинників, що включають не тільки загальний трудовий стаж, але й рівень заробітної платні, який вони отримували. Про це пише 24 канал.

Від чого ще залежить розмір пенсії

Уряд встановлює вимоги до трудового стажу для отримання пенсії, причому ці вимоги збільшуються з віком. Наприклад, у 2024 році для виходу на пенсію необхідно мати:

у 60 років – мінімум 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Крім того, кожен додатковий рік стажу підвищує пенсійну виплату на 1% від базового розміру пенсії, але не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму.

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Важливо зазначити, що розмір пенсії залежить не лише від заробітної плати та тривалості стажу, але й від дати виходу на пенсію. Люди, які виходять на пенсію раніше, можуть отримувати менші виплати через різні вимоги до стажу:

До жовтня 2011 року понаднормовий стаж становив від 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Після жовтня 2011 року вимоги зросли: для чоловіків – від 35 років, для жінок – від 30 років.

Скільки доплачують за понаднормовий стаж

У 2024 році відбулося збільшення надбавок за понаднормовий стаж. Так, сума виплат за кожен рік роботи понад норму зросла з 20,93 гривні до 23,61 гривні.

Як приклад, розглянемо ситуацію з пенсіонером, який має п’ять років понаднормового стажу: його щомісячна доплата тепер складатиме 118,05 гривні.

Необхідно підкреслити, що пенсіонери, які не припинили трудову діяльність, отримують пенсію, розраховану на базі минулого прожиткового мінімуму. Однак, після завершення роботи, сума доплати буде відкоригована згідно з актуальним прожитковим мінімумом.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що отримати високу пенсію в Україні можна лише єдиним способом.

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