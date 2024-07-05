Деяким пенсіонерам не підвищуватимуть пенсію: кого стосується

Під час весняної індексації пенсії підвищили не всім українцям. Для деяких категорій виплати залишилися замороженими, тому їх змінювати заборонено згідно з чинним законодавством.

Про це пише 24 канал. У виданні пояснили кому та чому не підвищили пенсію у 2024 році.

Цього року індексація не торкнулася певних категорій громадян. Це пов’язано з тим, що згідно з законодавством, виплати для тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років і вже накопичив пенсію під час останніх економічних змін, залишаються на тому ж рівні.

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До цього списку входять також пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, а також ті, хто має високий рівень виплат. Це пов’язано з тим, що держава раніше збільшила розмір доплати до мінімальної пенсії.

Варто нагадати, що у 2024 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія мала б бути 3 200 гривень, але її встановили на рівні 3 370 гривень. Для осіб, які досягли 65 років і не мають необхідного страхового стажу, мінімальні пенсійні виплати встановлені на рівні 2 725 гривень.

Пенсіонери, які не отримали підвищення після індексації, можуть розраховувати на надбавку після досягнення 70 років. Її нараховують автоматично в місяць досягнення цього віку. З часом розмір такої доплати збільшується – від 300 до 570 гривень залежно від віку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ШІ вирахував, якою має бути мінімальна пенсія в Україні.

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