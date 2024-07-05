Некоторым пенсионерам не будут повышать пенсию: кого касается

Во время весенней индексации пенсии повысили не всем украинцам. Для некоторых категорий выплаты остались замороженными, поэтому их менять запрещено согласно действующему законодательству.

Об этом пишет 24 канал. В издании объяснили кому и почему не повысили пенсию в 2024 году.

В этом году индексация не коснулась определенных категорий граждан. Это связано с тем, что согласно законодательству, выплаты для тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет и уже накопил пенсию во время последних экономических изменений, остаются на том же уровне.

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В этот список входят также пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, а также те, кто имеет высокий уровень выплат. Это связано с тем, что государство ранее увеличило размер доплаты к минимальной пенсии.

Стоит напомнить, что в 2024 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. Соответственно, минимальная пенсия должна была бы быть 3 200 гривен, но ее установили на уровне 3 370 гривен. Для лиц, достигших 65 лет и не имеющих необходимого страхового стажа, минимальные пенсионные выплаты установлены на уровне 2 725 гривен.

Пенсионеры, которые не получили повышение после индексации, могут рассчитывать на прибавку по достижении 70 лет. Ее начисляют автоматически в месяц достижения этого возраста. Со временем размер такой доплаты увеличивается - от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.

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