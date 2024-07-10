Чи почнеться навчальний рік у серпні: у Міносвіти ухвалили остаточне рішення

Міністерство освіти вирішило, що наступний навчальний рік в українських школах розпочнеться як зазвичай у вересні. Хоча спочатку розглядалась можливість початку навчання в серпні, проте цю ідею відхилили. Таким чином, навчальний рік 2024/2025 буде розпочато за звичайним графіком.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що декілька місяців тому Міносвіти вислало рекомендації вишам і професійним училищам розпочати навчальний рік раніше, у серпні. Водночас студентів збиралися відпустити на тривалі зимові канікули, коли ситуація з освітленням та опаленням буде найважчою. Однак, ймовірно, їм довелося б займатися навчанням протягом одного місяця літа.

Приблизно за таким же розкладом планували організувати навчальний процес у школах.

Тому у школах було вирішено не зміщувати початок навчального року, а розпочати його як завжди – з 1 вересня. Однак зміни в графіку навчання можливо все ж таки будуть впроваджені.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, у якій області навчання у школах почнеться 19 серпня.

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