Начнется ли учебный год в августе: в Минобразования приняли окончательное решение

Министерство образования решило, что следующий учебный год в украинских школах начнется как обычно в сентябре. Хотя сначала рассматривалась возможность начала обучения в августе, однако эту идею отклонили. Таким образом, учебный год 2024/2025 будет начат по обычному графику.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой в эфире телемарафона.

Он отметил, что несколько месяцев назад Минобразования выслало рекомендации вузам и профессиональным училищам начать учебный год раньше, в августе. При этом студентов собирались отпустить на длительные зимние каникулы, когда ситуация с освещением и отоплением будет самой тяжелой. Однако, вероятно, им пришлось бы заниматься учебой в течение одного месяца лета.

Примерно по такому же расписанию планировали организовать учебный процесс в школах.

Поэтому в школах было решено не смещать начало учебного года, а начать его как всегда – с 1 сентября. Однако изменения в графике обучения возможно все же будут внедрены.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, в какой области обучение в школах начнется 19 августа.

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