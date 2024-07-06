У якій області навчання у школах почнеться 19 серпня

Цього року у школах Львова навчальний рік розпочнеться раніше - з 19 серпня. Таке рішення прийняв Штаб підготовки міста до зими з метою гарантувати учням повноцінний навчальний процес.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що у разі повного блекауту всі школи Львова стануть цілодобовими пунктами незламності, де жителі міста зможуть зігрітися та зарядити гаджети. Якщо ж ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. Проте, у випадку погіршення ситуації з електроенергією, їх буде продовжено.

У школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома. Про будь-які зміни у планах роботи навчальних закладів львів'ян повідомлятимуть оперативно.

Щодо інших міст:

В Інтернеті шириться інформація про те, що в серпні навчальний рік розпочнеться й в Івано-Франківську. Проте, Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради спростував цю інформацію. Навчання в Івано-Франківську, як і в усій Україні, розпочнеться з 1 вересня.

Нагадаємо, ми вже писали, хто може втратити шанс на вступ у 2024 році.

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